خلال أسبوع.. أكثر من 6 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي

ويشهد المسجد النبوي كثافة في أعداد المصلين، تصاحب ذلك جهود تقوم بها مختلف الجهات العاملة تضمّنت خدمات تبذلها إدارة التوجيه والإرشاد لتوعية المصلين بمختلف اللغات من خلال كادر يقدّم المواد والإهداءات التوعوية والإرشادية للزائرين بلغاتهم في خمسة مواقع في المسجد النبوي تشمل أبواب: 336 و328 و364 و301 و316، إضافة إلى الخدمات الميدانية على مدار الساعة، والإشراف على انتظام برامج التعقيم، والتنظيف، والتبخير، والسقيا، وتنظيم الدخول والخروج، وبرامج التوعية عبر الإصدارات المقروءة والشاشات الإلكترونية، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر لوقاية المصلين أثناء هطول الأمطار ومن الشمس.