الخرج.. مسيرة وطنية مبهرة احتفالًا باليوم الوطني الـ95

في أجواء وطنية مبهجة، انطلقت عصر اليوم الثلاثاء في محافظة الخرج فعالية "المسيرة" تحت شعار عزنا بطبعنا، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ95، بتنظيم من بلدية الخرج وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية.
وانطلقت المسيرة من مقر بلدية الخرج مرورًا بطريق الملك عبدالله ذهابًا وإيابًا، واستمرت لأكثر من ساعة، بمشاركة فاعلة من قطاعات الأمن العام، والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وزُينت مركبات الجهات المشاركة بالأعلام الوطنية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– إضافة إلى عبارات وطنية جسّدت مشاعر الفخر والانتماء للوطن.
كما شارك عدد كبير من شباب المحافظة بمركباتهم الحديثة والكلاسيكية المزيّنة بالأعلام والعبارات الوطنية، في لوحة وطنية نالت إعجاب الحضور الذين احتشدوا على جانبي الطريق رافعين الأعلام ولافتات الاحتفاء، وسط تنظيم مروري مميز سهّل حركة المسيرة دون عوائق.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التي أعدّتها بلدية الخرج للاحتفال باليوم الوطني الـ95، والتي تشمل عروضًا تراثية وترفيهية في مواقع متعددة داخل المحافظة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.