الخرج.. مسيرة وطنية مبهرة احتفالًا باليوم الوطني الـ95

في أجواء وطنية مبهجة، انطلقت عصر اليوم الثلاثاء في محافظة الخرج فعالية "المسيرة" تحت شعار عزنا بطبعنا، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ95، بتنظيم من بلدية الخرج وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية.