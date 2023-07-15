مصادر: استدعاء مستخدمة لمنصة تيك توك بعد بثها محتوى مخالفًا بعبارات عنصرية

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تواصل رصد مخالفات ضوابط المحتوى في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتستقبل البلاغات عبر موقعها الرسمي، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها؛ للحد من مخالفات المحتوى في تلك المنصات.