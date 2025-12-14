من قاعات الدراسة للميدان… كيف تقلّص "سفراء الإعلام" الفجوة بين التعليم والتطبيق؟

وتؤكد مبادرة "سفراء الإعلام" أن بناء القدرات الإعلامية لا ينشأ في القاعات وحدها، بل في المساحات، التي يلتقي فيها التعليم بالممارسة، وفي البيئات التي تمنح الشباب فرصة مواجهة الواقع المهني كما هو، والتفاعل مع الخبراء، ومراقبة صناعة القرار الإعلامي عن قرب، ومع كل دورة من دورات المبادرة، يتشكّل جيل جديد من الإعلاميين، أكثر وعيًا، وأكثر ثقة في قدراته، وأكثر قدرة على الالتحاق بسوق العمل دون فجوة أو ارتباك، إنه جسر حقيقي بين النظري والعملي، بين الجامعة والمؤسسة، بين الشغف والاحتراف.