بينها "زووم" و"ألفابيت".. صندوق الاستثمارات يشتري حصصًا في شركات أمريكية كبرى

ويعمل الصندوق الحكومي على بناء محفظة استثمارات دولية، كما يستثمر أيضًا محليًّا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط، علمًا بأن الصندوق يمتلك أصولًا تحت الإدارة تُقَدر بنحو 620 مليار دولار.