بينها "زووم" و"ألفابيت".. صندوق الاستثمارات يشتري حصصًا في شركات أمريكية كبرى

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، حصص أقلية في سلسلة من الشركات الأمريكية الكبرى؛ بما في ذلك ألفابت، وجي بي مورغان، وAmerican Tower Corporation، وأمازون، وزووم.
وبحسب ما أظهرته بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كشف الصندوق عن حصص بقيمة 464 مليون دولار في ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، و433.6 مليون دولار في JPMorgan Chase، و507 ملايين دولار في Zoom.
ويعمل الصندوق الحكومي على بناء محفظة استثمارات دولية، كما يستثمر أيضًا محليًّا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط، علمًا بأن الصندوق يمتلك أصولًا تحت الإدارة تُقَدر بنحو 620 مليار دولار.
وبنهاية الربع الثاني، تراجعت حيازات الصندوق في الأسهم الأمريكية المدرجة بنسبة 7.1%، لتصل إلى 40.7 مليار دولار؛ وفقًا لبيانات "بلومبرغ".
وتم رفع حصته في Meta Platforms إلى 2.9 مليون سهم من حوالى 418000 سهم عن طريق شراء أسهم بقيمة 474 مليون دولار.
وكشفت البيانات عن ضم الصندوق 16 شركة جديدة لقائمة استثماراته تضمن 4.7 ملايين سهم في شركة زووم بقيمة 507.2 ملايين دولار تمثل 1.9% من أسهم الشركة، و1.04 مليون سهم في شركة كوستكو هولسيل كورب Costco Wholesale Corp بقيمة 496.8 مليون دولار.
وشملت حيازات الصندوق الجديدة 6.37 ملايين سهم في شركة نيتكسترا إنيرجي بقيمة 493.3 مليون دولار، و6.31 ملايين سهم في شركة ستاربكس بقيمة 482.3 مليون دولار.
ووفق ما نقله موقع "الأسواق العربية" اشترى الصندوق أسهمًا في شركات "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"بلاك روك" و"هوم ديبوت" و"سيلزفورس".
واشترى الصندوق أسهمًا بقيمة 493 مليون دولار في "باي بال"؛ مما رفع حصته إلى 7.1 ملايين سهم من 910.929، واستثمر 432 مليون دولار في أمازون؛ مما رفع حصته إلى أكثر من 4 ملايين سهم، وأسهمًا بقيمة 1.94 مليار دولار في Electronic Arts؛ مما رفع حصته إلى أكثر من 16 مليون سهم.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة 646 مليون دولار في Air Products and Chemicals، لترتفع الحصة إلى 2.7 مليون سهم.
وخفض الصندوق حيازته من شركة واحدة هي "فيزا" بنسبة 23% لتصل ملكيته إلى 1.1 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون دولار.