وزير الخارجية يستعرض المستجدات في قطاع غزة مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الجانبين على الصعيد الإنساني والإغاثي، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية، ولاسيما المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.