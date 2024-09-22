وزير الخارجية يستعرض المستجدات في قطاع غزة مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.