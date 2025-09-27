إيداع أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت شهر سبتمبر لطلاب وطالبات الطائف غدًا الأحد

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي: إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطلاب وطالبات ذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، إضافة إلى طلاب القرى النائية وطلاب المعهد العلمي.