إيداع أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت شهر سبتمبر لطلاب وطالبات الطائف غدًا الأحد

تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدًا الأحد 28 سبتمبر 2025م مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2025م، لعدد (13,680) طالبًا وطالبة، بإجمالي مبلغ (6,168,280.08) ريال.
وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي: إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطلاب وطالبات ذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، إضافة إلى طلاب القرى النائية وطلاب المعهد العلمي.
وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته الطلاب بالتوفيق والنجاح.