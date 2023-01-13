"الجرباء" يدشّن انطلاق مهرجان الحمضيات السابع بالحريق

افتتح محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء؛ مهرجان الحمضيات بنسخته السابعة، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية وعدد من الأهالي بمحافظة الحريق والأهالي.
وتضمنت فقرات الحفل كلمة لمدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق ابراهيم بن عبدالله العجيان؛ رحّب خلالها بالحضور، مقدّماً الشكر لأمير منطقة الرياض، على رعايته ودعمه للمهرجان طيلة نسخه السابقة التي حظيت بحضوره على مدار عدة مواسم.
وشكر "العجيان"؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة على دورها الريادي في استمرار المهرجان من خلال دعم المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية.
وفي نهاية الحفل، قام المحافظ ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بـتكريم الرعاة والمشاركين.
ودشّن الجرباء انطلاقة المهرجان بنسخته السابعة، ثمّ تجول على الأجنحة الزراعية التي تضمنت 46 جناحاً للحمضيات و22 جناحاً للعسل و12 جناحاً للتمور والزيتون ومشتقاته، كما اطلع على الأنشطة غير الزراعية التي تضم 65 أجنحة للأسر المنتجة و14 عربة "فود ترك" بمجالات المطاعم والكافيهات، و16 "بوث" أجنحة للمطاعم والكافيهات، و8 أنشطة متنوعة، ومشتلاً زراعياً مختصاً للحمضيات وآلاف الشتلات الزراعية المتنوعة.
يُذكر أن المهرجان سيستمر على مدار 10 أيام لاستقبال الزوّار القادمين من مختلف مناطق المملكة.