"الجرباء" يدشّن انطلاق مهرجان الحمضيات السابع بالحريق

ودشّن الجرباء انطلاقة المهرجان بنسخته السابعة، ثمّ تجول على الأجنحة الزراعية التي تضمنت 46 جناحاً للحمضيات و22 جناحاً للعسل و12 جناحاً للتمور والزيتون ومشتقاته، كما اطلع على الأنشطة غير الزراعية التي تضم 65 أجنحة للأسر المنتجة و14 عربة "فود ترك" بمجالات المطاعم والكافيهات، و16 "بوث" أجنحة للمطاعم والكافيهات، و8 أنشطة متنوعة، ومشتلاً زراعياً مختصاً للحمضيات وآلاف الشتلات الزراعية المتنوعة.