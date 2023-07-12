"المتاحف" تنظم لقاءً افتراضياً حول الرقمنة وتأثيرها على فرص العمل في القطاع

ويتضمن اللقاء عدة محاور تشمل أهمية الرقمنة في الحفاظ على التراث الثقافي، والفرص والتحديات المرتبطة باستخدام التقنية والرقمنة في توثيق المقتنيات المتحفية، إلى جانب التجارب الناجحة في رقمنة المتاحف في العالم العربي، وتأثير الرقمنة على مستقبل الفرص الوظيفية في القطاع.