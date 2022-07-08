لا صوت يعلو على صوت الحجاج.. هنا ابتهالات ضيوف الرحمن

ولا صوت يعلو على صوت ضيوف الرحمن، ملبين "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، وعناية ورعاية المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا.