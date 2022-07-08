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لا صوت يعلو على صوت الحجاج.. هنا ابتهالات ضيوف الرحمن
في مشهد مهيب من جبل الرحمة بمشعر عرفات
في مشهدٍ مهيب من جبل الرحمة بمشعر عرفات؛ وثقت "سبق" الأجواء الإيمانية والطمأنينة التي غمرت ضيوف الرحمن؛ حيث الفرحة، والخشوع، والأمن.
ولا صوت يعلو على صوت ضيوف الرحمن، ملبين "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، وعناية ورعاية المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى مشعر عرفات منذ ساعات الصباح الأولى، بعد أن قضوا يوم التروية، عبر خطط لعملية التصعيد التي أعدتها الجهات ذات العلاقة في سبيل تأمينهم وسلامتهم.