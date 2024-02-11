أمطار وكتل ضخمة من الضباب.. أجواء الشتاء تنشط الحركة السياحية في عسير
شهدت عدد من محافظات منطقة عسير اليوم, أجواء شتوية فريدة مزجت بين تساقط الأمطار المتوسطة، وتكون كتل ضخمة من الضباب الكثيف الذي تسبب في تدني الرؤية الأفقية في بعض المواقع المرتفعة.
وجذبت هذه الأجواء الكثير من المواطنين والمقيمين الذين خرجوا إلى الشوارع العامة والمتنزهات للاستمتاع بالمناظر الجمالية التي شكلها الضباب الذي غطى قمم الجبال نزولًا إلى المحافظات الواقعة في تهامة عسير.
وتسهم الأجواء الشتوية في تنشيط الحركة السياحية والأنشطة الاقتصادية في منطقة عسير بشكل عام والمحافظات التهامية بشكل خاص, حيث يتوجه الكثير من المواطنين والمقيمين إلى المواقع الدافئة لقضاء أوقات ماتعة وسط الطبيعية الخلابة، ويقبل آخرون من عشاق الأجواء الشتوية على المواقع التي يغطيها الضباب الكثيف للتنزه، وتناول بعض المشروبات الساخنة، مما يساعد على زيادة مبيعات القطاعات الغذائية كالمقاهي والمطاعم ومحال بيع الوجبات السريعة.