أمطار وكتل ضخمة من الضباب.. أجواء الشتاء تنشط الحركة السياحية في عسير

وتسهم الأجواء الشتوية في تنشيط الحركة السياحية والأنشطة الاقتصادية في منطقة عسير بشكل عام والمحافظات التهامية بشكل خاص, حيث يتوجه الكثير من المواطنين والمقيمين إلى المواقع الدافئة لقضاء أوقات ماتعة وسط الطبيعية الخلابة، ويقبل آخرون من عشاق الأجواء الشتوية على المواقع التي يغطيها الضباب الكثيف للتنزه، وتناول بعض المشروبات الساخنة، مما يساعد على زيادة مبيعات القطاعات الغذائية كالمقاهي والمطاعم ومحال بيع الوجبات السريعة.