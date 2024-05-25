القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال الملك: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتكم، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن أعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار".