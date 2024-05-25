القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.