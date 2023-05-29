سوق سوداء و"خزانات أعشاش طيور".. أزمة مياه يرصدها "محلي السليمي" ميدانيًّا

تجولت لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة السليمي، في قرى النحيتية والعجاجة والثمايمة؛ وذلك للاطلاع على حاجة المواطنين للمياه بعد تعثر مشاريع المياه في تلك القرى.
وتَجَوّل ميدانيًّا رئيس اللجنة هويدي حماد الحربي، يرافقه فهد أديهم البراك، مندوب الموارد البشرية بالمجلس.
وأكد "هويدي" أهمية اكتمال مشاريع المياه المتعثرة منذ فترة طويلة؛ مشيرًا إلى أن عدم اكتمال شبكة المياه بتلك القرى وقلة صهاريج المياه بعد توقف المتعهدين؛ ساهَمَ في ظهور سوق سوداء أدت لارتفاع سعر صهريج المياه؛ خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحاجة لطلب المياه.
وأوضح أنه سيتم عرض تقرير اللجنة على مجلس المحافظة في جلسته القادمة.
وطالَبَ المواطنون الذين اجتمعت بهم اللجنة، إلى سرعة إيصال المياه لأبراج المياه في تلك القرى؛ مشيرين إلى أن سنوات عديدة قاربت العشر على ترسية تلك المشاريع؛ إلا أن المقاول توقف عن تنفيذها لأسباب غير معروفة؛ مما جعل تلك الخزانات مقرًّا لأعشاش الطيور؛ الأمر الذي سيكلف شركة المياه الوطنية مبالغ لصيانتها، قد توزاي مبالغ استكمالها في وقتها المحدد لإنهاء المشروع.