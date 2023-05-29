سوق سوداء و"خزانات أعشاش طيور".. أزمة مياه يرصدها "محلي السليمي" ميدانيًّا

وطالَبَ المواطنون الذين اجتمعت بهم اللجنة، إلى سرعة إيصال المياه لأبراج المياه في تلك القرى؛ مشيرين إلى أن سنوات عديدة قاربت العشر على ترسية تلك المشاريع؛ إلا أن المقاول توقف عن تنفيذها لأسباب غير معروفة؛ مما جعل تلك الخزانات مقرًّا لأعشاش الطيور؛ الأمر الذي سيكلف شركة المياه الوطنية مبالغ لصيانتها، قد توزاي مبالغ استكمالها في وقتها المحدد لإنهاء المشروع.