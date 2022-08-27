المدينة المنوّرة.. وقف تعظيم الوحيين ينفّذ برنامج تأهيل معلمات القرآن الكريم

ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة 8 أشهر، إلى نشر الدراسات القرآنية في أنحاء العالم الإسلامي، وتوفير كوادر تعليمية متخصّصة لسد احتياج هذه الفئة، والعناية بإعداد معلمات القرآن الكريم، وتطوير أدائهن، مشتملاً على مواد دراسية في تصحيح التلاوة للقرآن الكريم كاملاً، وحفظ ومراجعة 5 أجزاءٍ من سورة «العنكبوت» إلى «الناس»، إضافة إلى قواعد التجويد وطرق التدريس وتقنيات التعلم الحديث.