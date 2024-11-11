برعاية وزير الداخلية.. "اليحيى" يفتتح المؤتمر الـ13 للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن الـ9

يذكر أن فعاليات المؤتمر والندوة تستمر خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2024 بفندق الإنتركونتيننتال في مدينة الرياض، ويشمل البرنامج مناقشة عدة محاور تهدف إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، معالجة التحديات المرتبطة به، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية، المراقبة، وأمن المعلومات والأمن السيبراني.