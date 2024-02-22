"المعجب": يوم التأسيس يعزز الوعي بالمحافظة على الثروات الوطنية والموروث التاريخي

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات النيابة العامة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس.
وقال المعجب: يوم التأسيس هو اليوم الذي نحتفي فيه بذكرى حدث تاريخي مهم في حياة دولتنا ومجتمعنا، حيث أصبح عنواناً لبداية رحلة البناء والعطاء، التي تمثل أساساً للهوية الوطنية والقيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن يوم التأسيس يوم عظيم في تاريخ الدولة والنظام المؤسسي الذي قامت عليه للاحتفاء بالإنجازات المحققة والتقدم المُحرَز على مدى السنوات الماضية، كما يعد اليوم مناسبة لتأكيد العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، ويحمل دلالات تاريخية امتداداً لأكثر من ثلاثة قرون.
وأوضح أن يوم التأسيس يُعَزَّز الوعي بأهمية المحافظة على الثروات الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي، وهو امتداد لما يشعر به كل مواطن من الفخر والاعتزاز بالدولة وتاريخها، وللتطلع نحو مستقبل مشرق يجسد تطلعات القيادة وآمالها في تحقيق الرخاء والسلام والاستقرار منذ تأسيس هذا الدولة المباركة.
ونوه بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين في رسم رؤية المستقبل والمضي نحو الأمام لاستكمال مسيرة النجاح والتطور في الميادين كافة، وجهودهما العظيمة في تنمية هذا الوطن الغالي، وعملهما الدؤوب لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق العدالة الناجزة؛ لخلق بيئة يسودها الأمن والأمان والرخاء, سائلاً الله أن يديم على الوطن الأمن، والأمان، والاطمئنان، والازدهار.