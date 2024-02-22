"المعجب": يوم التأسيس يعزز الوعي بالمحافظة على الثروات الوطنية والموروث التاريخي

وأوضح أن يوم التأسيس يُعَزَّز الوعي بأهمية المحافظة على الثروات الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي، وهو امتداد لما يشعر به كل مواطن من الفخر والاعتزاز بالدولة وتاريخها، وللتطلع نحو مستقبل مشرق يجسد تطلعات القيادة وآمالها في تحقيق الرخاء والسلام والاستقرار منذ تأسيس هذا الدولة المباركة.