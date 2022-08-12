شاهد من بانكوك..إنسانية المملكة في تدشين "الإسلامية" لمعرض "جسور"

كما يسلط المعرض الضوء على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في طباعة المصحف الشريف، وتبيِّن قدراته التصنيعية وإمكانياته الإنتاجية، وعلى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وإيضاح أهدافها ولوائحها الإجرائية للمشاركة والمنافسة، وعلى هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لتوزيع التمور الفاخرة في جميع أنحاء العالم من دون تمييز، وقدرة المملكة في إنتاج التمور، وتنوع محصولها، وجودة أصنافها، أيضاً القهوة السعودية حاضرة، حيث الموروث الثقافي، تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، جازان عاصمة القهوة في المملكة العربية السعودية، إظهار قدرتها الانتاجية، وجودة المحصول، وعلى الخط العربي، حيث الفنُ البصريُ الجميل، وذلك بمشاركة خطاطين طوال أيام المعرض تفاعلاً مع الزوار بكتابة أسمائهم باللغة العربية.