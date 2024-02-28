"أمانة جدة" تعلن صدورَ الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي المليساء

أعلنت أمانةُ محافظة جدة صدورَ الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح الأراضي من الأوامر السامية بمدينة جدة.
وقال وكيل الأمين للتعمير المهندس ناصر بن سالم المتعب: "بعد صدور الأمر السامي باستكمال إجراءات منح الأوامر السامية بمخطط المليساء؛ قامت الأمانة بتشكيل فريق العمل اللازم، والتنسيق مع كتابة عدل جدة لإنجازها عبر الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمواطنات".
وأضاف: "أنه يمكن الاستفسار عن المنح السامية عبر القنوات التالية بالاتصال المباشر عبر بوابة الأمانة؛ من خلال الرابط وحساب دعم عملاء الأمانة على منصة إكس .
ورفع أمينُ محافظة جدة صالح بن علي التركي، شكرَه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ على ما يوليانه من حرص واهتمام بخدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته؛ من خلال توفير الأراضي السكنية.