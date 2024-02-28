"أمانة جدة" تعلن صدورَ الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي المليساء

وأضاف: "أنه يمكن الاستفسار عن المنح السامية عبر القنوات التالية بالاتصال المباشر عبر بوابة الأمانة؛ من خلال الرابط وحساب دعم عملاء الأمانة على منصة إكس .

ورفع أمينُ محافظة جدة صالح بن علي التركي، شكرَه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ على ما يوليانه من حرص واهتمام بخدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته؛ من خلال توفير الأراضي السكنية.