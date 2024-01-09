مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة سبعيني مع مضاعفات ورم سرطاني في القولون والكبد

مشيراً إلى أن الفحوصات أكدت وجود ورم في القولون بطول 5 سم، وهبوط في نسبة هيموجلبين الدم، وعلى الفور تم أخذ عينة من الورم وإرسالها للمختبر، وقد أثبتت النتيجة أنه من النوع السرطاني، نشأ في القولون والفص الأيسر من الكبد، كما أنه تغلغل بشكل كبير داخل القولون، مسبباً حدوث تضيق شديد جداً بداخله.