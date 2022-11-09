وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال الصيانة والسلامة خلال أكتوبر 2022م

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجموعة من أعمال الصيانة والسلامة وتعزيز أداء كفاءة التشغيل على مشاريع الطرق خلال شهر أكتوبر 2022م، وذلك ضمن جهودها في تطوير قطاع الطرق، والارتقاء بمؤشر جودته ورفع مستويات السلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة لسكان المملكة.
وأنهت الوزارة خلال شهر أكتوبر مسح وتهذيب وتسوية 10.998 كم من أكتاف الطرق، وكشط وإعادة سفلتة بمجموع أطوال بلغ 3.749 كم، واستخدام 9.002 متر مكعب من كميات الإسفلت المكشوط، وتنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشآت تصريف المياه على 6181 موقعًا.
وأزالت الكثبان الرملية من على حرم الطرق بكمية بلغت 2.169.470 م3، إضافة إلى مسح وتمهيد الطرق الترابية بمجموع أطوال 9597 كم، وردم 331 موقعًا من مواقع الانجرافات؛ بسبب الأمطار.
وفيما يتعلق بأعمال السلامة نفّذت وزارة النقل دهانات الطرق على 65 كم، ونفذت الحواجز الواقية بجميع أنواعها بطول 26 كم، كما حسنت 5 تقاطعات، وتركيب 275 لوحةً تحذيريةً وإرشادية، وتركيب 11.618 وحدة من العلامات الأرضية وعيون القطط، وإنارة 19 تقاطعًا بالطاقة الشمسية.
ومسحت الوزارة الأضرار بالأسطح الإسفلتية على 22491 كم/ مسار، وعمل المسح الجغرافي على 2112 نقطة من النقاط المرجعية على الطرق، وعمل مسح جغرافي بطول 9767 كم على المسارات الطولية للطرق، وقياس سماكة طبقات الرصف على 2983 كم/ مسار، كما قيست 4480 كم/ مسار من القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وقياس 1190.5 كم/ مسار من معامل الوعورة العالمي على الطرق، وفحص وتقييم 144 جسرًا، وعمل الفحص البصري لـ4 أنفاق.
وتحرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة ورفع كفاءة التشغيل بشكلٍ دوري، واستكمال تنفيذ المشاريع على الطرق باستخدام التقنيات الحديثة المختصة وفق أرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالميًا في ترابط شبكات الطرق.