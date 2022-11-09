وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال الصيانة والسلامة خلال أكتوبر 2022م

ومسحت الوزارة الأضرار بالأسطح الإسفلتية على 22491 كم/ مسار، وعمل المسح الجغرافي على 2112 نقطة من النقاط المرجعية على الطرق، وعمل مسح جغرافي بطول 9767 كم على المسارات الطولية للطرق، وقياس سماكة طبقات الرصف على 2983 كم/ مسار، كما قيست 4480 كم/ مسار من القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وقياس 1190.5 كم/ مسار من معامل الوعورة العالمي على الطرق، وفحص وتقييم 144 جسرًا، وعمل الفحص البصري لـ4 أنفاق.