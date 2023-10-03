"مركز ثقافي عالمي".. ما مكانة معرض الرياض للكتاب بعد 48 عامًا من إطلاقه؟

فقد أصبح المعرض محفلًا ثقافيًّا دوليًّا، ونجح على مدار 48 عامًا منذ تنظيمه لأول مرة عام 1976م في جامعة الملك سعود، في توسيع قاعدة المشاركين فيه من دور النشر والمؤسسات الثقافية والفكرية، والزوار من كل الفئات العمرية، وضاعف إسهاماته في خلق جسور من التواصل والتفاهم مع الثقافات الأخرى؛ لا سيما مع تقليده المهم باستضافة دولة مختلفة كل عام كضيف شرف له.