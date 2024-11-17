الجناة في قبضة "رجال الأمن".. 5 مقيمين ومواطن وخليجي متورطون في قضايا مختلفة

وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في القصيم؛ قاموا باستدراج مقيمٍ من الجنسية نفسها، وسلب ما بحوزته من أموالٍ ومقتنياتٍ شخصية.