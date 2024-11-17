الجناة في قبضة "رجال الأمن".. 5 مقيمين ومواطن وخليجي متورطون في قضايا مختلفة

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
ففي جدة، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسيتين اليمنية والمصرية؛ قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر.
وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في القصيم؛ قاموا باستدراج مقيمٍ من الجنسية نفسها، وسلب ما بحوزته من أموالٍ ومقتنياتٍ شخصية.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ وآخر خليجي؛ قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر و18104 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حيّة.