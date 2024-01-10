وزير التجارة: قرار حوكمة ترجمة ونشر الوثائق النظامية يعزز تنافسية بيئة الأعمال

ومن أبرز ما تضمنه القرار، ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال (120) يومًا من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال (60) يومًا، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكافة وثائقها النظامية التي سَبَق أن أقرتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الإلكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.