توليد سيدة بقِسم طوارئ "تخصصي الطائف"

وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث "صحة الطائف"، أُدخلت السيدة قِسم الطوارئ من قِبل زوجها بعد منتصف الليل من مساء أمس، وكانت تعاني آلامًا شديدة من جراء قُرب الولادة، وأيضًا وجد الأطباء صعوبة في نقلها لبرج النساء والولادة الذي يبعد أكثر من 6 كيلومترات عن تخصصي الطائف، وحالتها لا تحتمل النقل والانتظار.