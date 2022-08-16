توليد سيدة بقِسم طوارئ "تخصصي الطائف"

قام كوادر قِسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من أطباء وفنيين وتمريض بتصرُّف إنساني؛ وذلك بتوليد سيدة زائرة للمحافظة، دخلت الطوارئ وهي تعاني انقباضات شديدة نتيجة قُرب ولادتها، بالرغم من أن قِسم النساء والولادة بالمستشفى تم نقله بالكامل لبرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث "صحة الطائف"، أُدخلت السيدة قِسم الطوارئ من قِبل زوجها بعد منتصف الليل من مساء أمس، وكانت تعاني آلامًا شديدة من جراء قُرب الولادة، وأيضًا وجد الأطباء صعوبة في نقلها لبرج النساء والولادة الذي يبعد أكثر من 6 كيلومترات عن تخصصي الطائف، وحالتها لا تحتمل النقل والانتظار.
وأضاف: على الفور قام استشاري الطوارئ الدكتور محمود عيد بالتدخل مع الفريق الطبي والتمريضي، والبدء بتوليد السيدة بشكل آمن -ولله الحمد-، ورُزقت بمولود ذكر في حالة صحية جيدة هو ووالدته، وتم نقلهما بعد الولادة لبرج النساء والولادة.