شاهد.. طالبات جامعة محمد بن فهد يبتكرن نظاماً إلكترونياً فريداً لاكتشاف سوسة النخيل

وقالت الطالبة شروق فلاتة خريجة هندسة كهربائية: عملنا في مشروع التخرج على ابتكار نظام إلكتروني لإيجاد حلول لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وهي آفة منتشرة بمزارع المملكة، حيث يعمل النظام على اصطياد طور الحشرة البالغة وطور اليرقة، عن طريق مصائد الموزعة بالمزرعة بالكامل، بحيث نستطيع معرفة من كل مصيدة كم عدد السوس بداخلها ودرجة الحرارة والرطوبة وهذه المعلومات تكون متوافرة ومخزّنة على السحابة الالكترونية.