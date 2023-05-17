كَشَف كيف تتجنّب المشاكل.. "السليمان": عبر "مساند" حصلتُ على عاملة منزلية بسرعة وسهولة

ويروي "السليمان" تجربته مع المنصة، قائلًا: "قبل أسابيع احتجت لطلب عاملة منزلية عبر "مساند"، وسابقًا كنت أستعين بشركات الاستقدام؛ لضمان مسؤوليتها عن تبعات العلاقة التعاقدية، لم يستغرق الطلب سوى دقائق معدودة بخطوات سلسة وواضحة، ابتداءً من اختيار نوع الخدمة ثم جنسية العاملة فمواصفاتها، وأخيرًا اختيار المكتب المناسب، وبعد وصول رسالة من المكتب بقبول الطلب وعرض السير الذاتية للعاملات، تم الاعتماد ثم الدفع عن طريق "مساند"، الذي يضمن حقوق طرفي العلاقة، بعد أن كانت سابقًا في مهب ريح تفاوت كفاءة وانضباط مكاتب الاستقدام!".