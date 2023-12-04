بالتعاون مع جامعة ستانفورد.. "سدايا" تطلق أول هاكاثون لدمج البيانات طبيًا

ويأتي هذا الهاكاثون في ظل ما توليه سدايا من اهتمام ومتابعة لما يشهده العالم من تحول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية؛ ومنها الرعاية الصحية التي تعد فيها البيانات جزءًا مهمًا في أتمتة خدماتها الطبية والإدارية، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنيات بما ينعكس على المساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمملكة.