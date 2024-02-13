"الجهني": توقعات بتحسن فرص الأمطار بمكة وسواحلها قبل اتساعها لتشمل عدة مناطق

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.