"الجهني": توقعات بتحسن فرص الأمطار بمكة وسواحلها قبل اتساعها لتشمل عدة مناطق

تَوقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن تتحسن فرص منطقة مكة المكرمة اليوم بما في ذلك السواحل، ثم يتسع نطاق الحالة المطرية لتشمل المناطق الجنوبية والمدينة المنورة وحائل والقصيم وتبوك والحدود الشمالية وشمال منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.
وأضاف الجهني، أن ذروة الحالة ستكون على وسط الغربية يوم الخميس.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.