المركز الوطني للمسؤولية والدراسات يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية

وقع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية (وريف الخيرية) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية وبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الجهتين.
وقع الاتفاقية كل من الأستاذ أنور الصقعبي، المدير التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية والأستاذ إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات .
وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ التعاون بين كلا الطرفين ورغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل كل منهما، ولتعزيز قيام كل جهة بالدور المنوط بها، وإيماناً منهما بأهمية تعزيز الشراكة وأثرها في المجتمع .
واتفق الطرفان على تعزيز جوانب التعاون بينهما منها التعاون لإقامة عدد من الدورات لموظفي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وإقامة دورات لتطوير المهارات المهنية لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وأسرهم .
وفي هذا الصدد أكد إبراهيم المعطش أن المركز سعيد بهذه الشراكة النوعية مع وريف الخيرية، كونها تستهدف فئة غالية ومهمة ونوعية، ومن المتوقع أن يكون لها الأثر المستدام، كون الرغبات تتلاقى من أجل وضع بصمة مجتمعية تحقق أهداف جميع الأطراف في الاتفاقية، وارتباطها بجودة الحياة، وبالتالي تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وأضاف المعطش أن الاتفاقية سيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة بإذن الله.