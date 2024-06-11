المركز الوطني للمسؤولية والدراسات يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية

وفي هذا الصدد أكد إبراهيم المعطش أن المركز سعيد بهذه الشراكة النوعية مع وريف الخيرية، كونها تستهدف فئة غالية ومهمة ونوعية، ومن المتوقع أن يكون لها الأثر المستدام، كون الرغبات تتلاقى من أجل وضع بصمة مجتمعية تحقق أهداف جميع الأطراف في الاتفاقية، وارتباطها بجودة الحياة، وبالتالي تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وأضاف المعطش أن الاتفاقية سيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة بإذن الله.