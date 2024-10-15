أخيرًا.. هيئة تنظيم الكهرباء و"هيئة الميـاه" توجّهان مقدمي الخدمات بتوثيـق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي

من جانبها أشارت الهيئة العامة للعقار ممثلة في برنامج "إيجار"، إلى أن إجراء التوثيق سيكون إلزاميًّا للعقارات المستأجرة ذات العدادات المستقلة؛ حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، وينتهي ارتباط العداد بهوية المستأجر بانتهاء مدة العقد؛ حيث إن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين الملاك والمستأجرين.