"إغاثي الملك سلمان" يوزّع الآلاف من الموادّ الغذائية والإغاثية والحقائب الإيوائية في لبنان وأفغانستان والصومال

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحفر بئر ارتوازي وتوفير مصدر للماء في قرية الجديد بمديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز؛ لما يواجهه سكان مديرية ذوباب من تحديات كبيرة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وجاء هذا المشروع لتوفير المياه اللازمة للشرب والاستخدام المنزلي.
وخلال فترة التقرير من 29 مايو 2024م إلى 27 أغسطس 2024م، نُفذت جميع أنشطة المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وشملت عدة أنشطة رئيسية؛ منها حفر بئر ارتوازي بعمق 15 مترًا، وتركيب مضخة كهربائية غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء نقطتَيْ توزيع مياه بسعة 2.000 لتر، وشبكتين لتوزيع المياه، كما تمّ تدريب اللجنة المجتمعية على صيانة وتشغيل المشروع لضمان استدامته.
ونتيجة لهذه الجهود بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 450 أسرة، 60% منهم أبلغوا عن زيادة ملحوظة في كميات المياه بمناطق تدخلات المشروع، كما أسهم المشروع في رفع قدرات المجتمع المحلي على صيانة وتشغيل مشروع المياه؛ ممّا يعزّز استدامة هذه المنظومة الحيوية.
وتأتي تلك الجهود في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير مياه صالحة للشرب في اليمن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 690 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في منطقتَي البقاع الغربي والبقاع الأوسط بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 690 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان "كنف - 3" للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
فيما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 حقيبة إيوائية و500 حقيبة كسوة، و30 خيمة في إقليم بنادر بجمهورية الصومال، استفاد منها 3.000 فرد، ضمن مشروع توزيع الموادّ الإيوائية للنازحين بجمهورية الصومال الفيدرالية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 200 حقيبة إيوائية، و200 خيمة في مدينة بلخمري بولاية بغلان في أفغانستان، استفاد منها 1.200 فرد، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضرِّرين من الفيضانات للعام 2024م.
ويهدف المشروع إلى توزيع 4.882 من الموادّ الإيوائية المتنوعة كالخيام، والبطانيات، والفرش البلاستيكي، وغيرها من المستلزمات الإيوائية الأساسية، في ولايات كابل، وغزني، وباميان، وبدخشان، وقندز، وبغلان، وبروان، وكابيسا، وبنجشير، وهرات، ونيمروز، وننجرهار، ولغمان، يستفيد منه 29.292 فردًا.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضرِّرة في شتى بقاع الأرض.
وفى ذات السياق اختتم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروعَ الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في مدينة بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان، والمقام خلال الفترة من 9 حتى 16 نوفمبر 2024م، بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 100 مريض وإجراء 15 عملية قلب مفتوح، و75 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية تكلَّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد. ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوُّعية المتعلِّقة بجراحات القلب التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المرضى والمصابين أينما كانوا.