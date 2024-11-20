"إغاثي الملك سلمان" يوزّع الآلاف من الموادّ الغذائية والإغاثية والحقائب الإيوائية في لبنان وأفغانستان والصومال

ويهدف المشروع إلى توزيع 4.882 من الموادّ الإيوائية المتنوعة كالخيام، والبطانيات، والفرش البلاستيكي، وغيرها من المستلزمات الإيوائية الأساسية، في ولايات كابل، وغزني، وباميان، وبدخشان، وقندز، وبغلان، وبروان، وكابيسا، وبنجشير، وهرات، ونيمروز، وننجرهار، ولغمان، يستفيد منه 29.292 فردًا.