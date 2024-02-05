"كاوست" تتوصل لتطوير الأدوية وعلاجات السرطان المستقبلية

توصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لتطوير الأدوية وعلاجات السرطان المستقبلية؛ وذلك من خلال دراسة بحثية مشتركة مع جامعة ميشيغان الأمريكية؛ حيث تم اكتشاف آلية عمل مفصلة للبروتين MRG15 المسؤول عن تنظيم نشاط بروتين ثانٍ يسمى "ASH1L" الموجود في العديد من أنواع السرطان.
وأكدت الدراسة أن البروتين "ASH1L" المرتبط بالسرطان أصبح هدفًا جذابًا لاكتشاف أدوية السرطان، وأن العلاقة بينه وبين بروتين "MRG15" هي دائمًا محل نقاش واسع في مجال أبحاث السرطان؛ مشيرة إلى أن المعضلة تكمن في عدم يقين العلماء حول النطاقات المحددة التي يشارك بها بروتين MRG15 في تنشيط بروتين ASH1L.
وأظهرت الدراسة أن تنشيط بروتين ASH1L يستدعي وجود نطاقات متعددة لبروتين MRG15؛ وعلى الرغم من أنهم وجدوا أحد نطاقات هذا البروتين المعروفة سابقًا يرتبط فقط ببروتين ASH1L؛ إلا أن نطاقًا ثانياً لبروتينMRG15 كان مسؤولاً عن استحضار "الجسيم النووي" الذي يسهم في التنشيط. يرتبط بروتين MRG15 ببروتين ASH1L مع الجسيم النووي في وقت واحد؛ وهي آلية تم اكتشافها حديثًا في التفاعل بين البروتينين.
وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة سماح الحارثي أن بنية بروتين MRG15 في الدراسة وجدت بأكملها، وليس فقط بعض أجزائها، تعمل فقط كبروتين تحويلي لبروتين ASH1L إلى "هيستونات الميثيل"، ومن خلال ذلك، يعتمد تصميم أدوية السرطان على حلقة موجودة في بروتين ASH1L تُعرف باسم حلقة التثبيط الذاتي، وقد وجدت بعض المجموعات البحثية السابقة أن شكل هذه الحلقة يتغير عند ارتباط بروتين MRG15؛ في حين أظهر باحثون آخرون أن عملية تنشيط البروتين يمكن أن تحدث دون وجود بروتين "MRG15".
وبينت أن دراسة البنية الديناميكية تظهر أن بروتين MRG15 لم يكن له أي تأثير في الحلقة، وأن ارتباطه المتزامن ببروتين ASH1L والجسيم النووي يطرح استراتيجيات تصميم لأدوية بديلة يمكن أن تكون أكثر فعالية في خفض دور بروتين ASH1L في تكوين الأورام.
وأضافت أن هذه النظرية تدعم بحثًا سابقًا من فريق جامعة ميشيغان، أظهر أن مثبطات بروتين ASH1L تعمل عن طريق الارتباط بالقرب من هذه الحلقة لتقليل تكاثر خلايا اللوكيميا "سرطان الدم"، كما توضح الدراسة الحالية أن بروتين "MRG15" لم يكن له أي تأثير في قوة هذه المثبطات أو ارتباطها ببروتين ASH1L.
وأفاد أستاذ مشارك في "كاوست" وعالم البيولوجيا البنيوية الذي قاد هذه الدراسة ويوضح البروفيسور لوكاس جارميكو،" النتائج أظهرت أن مثبطات بروتين ASH1L التجريبية لا تتأثر ببروتين "MRG15" لذلك لا ينبغي أن تكون بعض التفاعلات البروتينية-البروتينية معيارًا رئيسيًا في تصميم أدوية السرطان".