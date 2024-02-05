"كاوست" تتوصل لتطوير الأدوية وعلاجات السرطان المستقبلية

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة سماح الحارثي أن بنية بروتين MRG15 في الدراسة وجدت بأكملها، وليس فقط بعض أجزائها، تعمل فقط كبروتين تحويلي لبروتين ASH1L إلى "هيستونات الميثيل"، ومن خلال ذلك، يعتمد تصميم أدوية السرطان على حلقة موجودة في بروتين ASH1L تُعرف باسم حلقة التثبيط الذاتي، وقد وجدت بعض المجموعات البحثية السابقة أن شكل هذه الحلقة يتغير عند ارتباط بروتين MRG15؛ في حين أظهر باحثون آخرون أن عملية تنشيط البروتين يمكن أن تحدث دون وجود بروتين "MRG15".