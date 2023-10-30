إتاحة الحجز بدون رسوم لمشاريع الوطنية للإسكان

وتأتي رعاية الوطنية للإسكان لهذا الحدث العقاري؛ كونها قائدة التطوير العقاري، والرائدة في تطـوير مجتمعات عمرانية ترتقي بجودة الحياة، ومُحرك النمو لقطاع الإسكان والعقارات في المملكة، مـن خلال قيـادة الابتكار وتعزيز الاستدامة. حيث تعمل على تطوير عدة مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية، مثل ضاحية الواجهة، ومجتمع قمرة، ومشروع الواجهة السكني، بمساحات تتخطى 11 مليون متر مربع، وبعدد وحدات يتجاوز الـ23 ألف وحدة سكنية، ساهمت بشكل كبير في تنمية المعروض العقاري بالمنطقة، ورفع نسبة التملك، وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية.