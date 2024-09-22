شاهد.. انتشار مكثف لدوريات المرور بمكة لضمان انسيابية الحركة خلال احتفالات اليوم الوطني

وحرصت إدارة المرور على توزيع دورياتها في المواقع الاستراتيجية لتسهيل الحركة المرورية لتفادي الاختناقات، مع التركيز على الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين والزوار، كما تم تفعيل نظام المراقبة المرورية للتأكد من التزام السائقين بالقواعد المرورية؛ مما يساهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة خلال هذه المناسبة الوطنية.