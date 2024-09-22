شاهد.. انتشار مكثف لدوريات المرور بمكة لضمان انسيابية الحركة خلال احتفالات اليوم الوطني

تشهد العاصمةُ المقدسة تواجدًا وانتشارًا مكثفًا لدوريات المرور، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية السير في كافة الشوارع والميادين الرئيسية.
يأتي هذا التواجد الميداني كجزء من الخطط المرورية المعدّة للاحتفاء باليوم الوطني؛ حيث يتوقع ازدياد عدد المركبات والحركة المرورية بسبب الفعاليات والاحتفالات التي تجري في مختلف أرجاء مكة المكرمة.
وحرصت إدارة المرور على توزيع دورياتها في المواقع الاستراتيجية لتسهيل الحركة المرورية لتفادي الاختناقات، مع التركيز على الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين والزوار، كما تم تفعيل نظام المراقبة المرورية للتأكد من التزام السائقين بالقواعد المرورية؛ مما يساهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة خلال هذه المناسبة الوطنية.
وفي إطار الاحتفالات باليوم الوطني توشح مبنى إدارة المرور بالعاصمة المقدسة باللون الأخضر، في إشارة رمزية للفخر والاعتزاز بالوطن. وتم تزيين المبنى بالأضواء الخضراء والأعلام الوطنية؛ مما أضفى جوًّا من البهجة والفرحة بين الموظفين والمواطنين على حد سواء.
وتسعى إدارة المرور من خلال هذا الانتشار الميداني والتنظيم الدقيق إلى ضمان سلامة الجميع والاحتفال باليوم الوطني في أجواء مفعمة بالروح الوطنية والتنظيم المروري المحكم.