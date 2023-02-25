"الأرصاد": تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياحٍ تحد من مدى الرؤية على الباحة وعسير وجازان ومرتفعات نجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة نجران، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.