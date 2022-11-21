هيئة الأدب تنظم مؤتمر الخيال العلمي ديسمبر المقبل

ويسعى المؤتمر الذي تنظمه الهيئة للمرة الأولى في المملكة، إلى إثراء تجربة الجمهور وتوعيته بأبرز جوانب الخيال العلمي ومجالاته، مشتملًا على عدد من الجلسات الحوارية التي تستضيف كُتّابًا ومؤلفين من ذوي الخبرة في الكتابة الإبداعية.. ويتيح الفرصة للكتّاب بمختلف خبراتهم للالتقاء ببعضهم وتكوين شبكة من العلاقات لتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات في إنتاج أعمالهم؛ فضلًا عن ورش العمل التي ستشهد مشاركة مجموعة من الخبراء والفنانين والمختصين في هذا المجال، والتجارب التفاعلية في مختلف المسارات.