أكبر استثمارات حوسبة سحابية.. أمير الشرقية يطّلع على مؤشرات الخدمات والممكنات الرقمية بالمنطقة

واستمع الأمير سعود بن نايف لشرح عن تطور خدمات الاتصالات والبنية التحتية في المنطقة الشرقية؛ حيث نما عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي ثمانية أضعاف من ثلاثة آلاف منزل في 2017 إلى 24 ألف منزل في 2023، مع نمو نوعي في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألف منزل في 2017، وصولًا إلى أكثر من 630 ألف منزل اليوم، بنسبة نمو تصل لأكثر من 180%.