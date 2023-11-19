أكبر استثمارات حوسبة سحابية.. أمير الشرقية يطّلع على مؤشرات الخدمات والممكنات الرقمية بالمنطقة

اطلع أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم الأحد، على مؤشرات التقدم في الخدمات والممكنات الرقمية بالمنطقة، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
وأظهرت المؤشرات احتضان الشرقية لأكبر تكتل لاستثمارات الحوسبة السحابية على مستوى المملكة، سواء من حيث عدد المراكز أو إجمالي الاستثمارات، بوجود تسعة مراكز بيانات في المنطقة الشرقية من أصل 16 مركزًا على مستوى المملكة، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.5 مليار ريال.
وأشاد أمير الشرقية بدعم الحكومة الرشيدة لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل الدؤوب والمستمر، لتعزيز التنمية الشاملة ودعم مسيرة التقدم الوطني في مختلف المجالات، ومنها تطويع الممكنات الرقمية، مؤكدًا أهمية تطوير الشراكة والجهود، بما يمكن من إرساء بنية رقمية متينة ودائمة بالمنطقة.
واستمع الأمير سعود بن نايف لشرح عن تطور خدمات الاتصالات والبنية التحتية في المنطقة الشرقية؛ حيث نما عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي ثمانية أضعاف من ثلاثة آلاف منزل في 2017 إلى 24 ألف منزل في 2023، مع نمو نوعي في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألف منزل في 2017، وصولًا إلى أكثر من 630 ألف منزل اليوم، بنسبة نمو تصل لأكثر من 180%.
وعلى مستوى سرعات وجودة الإنترنت، حققت المنطقة قفزة بأكثر من 17 ضعفًا من 11 ميجابت/ث في 2017، لتصل اليوم إلى 187 ميجابت/ث، حتى الربع الثالث من عام 2023.
واطلع على النمو النوعي في عدد الوظائف التقنية بالمنطقة التي شهدت نموًا بأكثر من 60% بين 2018 و2023 من 34 ألف وظيفة، وصولاً إلى 56 ألف وظيفة، مع تحقيق نسبة توطين نوعية بلغت 64% وقصة نجاح في تمكين المرأة في المنطقة، بنسبة 36% من خط أساس 15% في 2018.
وعلى مستوى ريادة الأعمال والثورة الصناعية الرابعة اطلع على الجهود الحثيثة للارتقاء بريادة الأعمال في المنطقة الشرقية والتي تحتضن ثاني أكبر عدد من رواد الأعمال على مستوى المملكة، بما يقارب 700 رائد ورائدة أعمال.
كما اطلع على جهود الوزارة من خلال مركز "كود" لدعم ريادة الأعمال، بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، والتي تحتضن اليوم، 20 شركة ناشئة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير "السواحة" عن شكره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه ومتابعته المستمرة لسير مشروعات المنظومة الجاري تنفيذها بالمنطقة.
حضر اللقاء نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، والمشرف العام على التطور الإداري والتقنية بالإمارة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي.