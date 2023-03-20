وزير التجارة يفتتح ونظيره التركي المعرضَ الأول للصادرات التركية "ترك إكسبو 2023"

وتَوَقع في هذا الصدد إقامة العديد من اجتماعات الأعمال الثنائية على هامش المعرض، الذي أعرب عن أمله في أن يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، والتي بلغت 6.55 مليارات دولار في عام 2022م، وتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام هذا العام. وأكد بيليستير الرغبةَ في زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين؛ متمنيًا التوفيق والنجاح لكل العارضين والزوار، وأن يكون المعرض مثمرًا وناجحًا".