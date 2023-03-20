وزير التجارة يفتتح ونظيره التركي المعرضَ الأول للصادرات التركية "ترك إكسبو 2023"

افتتح وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونظيره التركي الدكتور محمد موش مساء أمس الأحد في الرياض، المعرضَ الأول للمنتجات التصديرية التركية (ترك إكسبو 2023)؛ وذلك بمشاركة 150 شركة تركية، وبحضور حشد كبير من الزوار.
وبهذه المناسبة قال وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: إن صناعة المعارض صناعةٌ ذات أهمية كبيرة من خلال ما تمنحه للمستثمرين من فرص التعرف أكثر على الصناعات بشكل مباشر؛ مشيرًا إلى أن معرض الصادرات التركية المُقام في الرياض؛ يُعزز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، من خلال تعريف المستثمرين والمستوردين السعوديين بالمنتجات المقدمة في المعرض.
ووجّه "القصبي" شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا المعرض؛ متمنيًا أن يقام دائمًا معرض سنوي للمنتجات التركية في المملكة العربية السعودية، وأن تقام في المقابل معارض للصادرات السعودية في تركيا؛ وذلك لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه شكر وزير التجارة التركي الدكتور محمد موش، كل من قام بتنظيم معرض الصادرات التركية وساهم في إنجاحه، وتَوقع أن يشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات بين الأطراف المشاركة؛ مؤكدًا عزم الجانب التركي على المضيّ قُدمًا في تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة وتعزيزها أكثر فأكثر، وشَكَر بهذه المناسبة الوزير القصبي على حسن الضيافة وعلى مساهمته القيمة التي كان لها أكبر الأثر في تمكين إقامة هذا المعرض.
ويُعد معرض الصادرات التركية الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض من الساعة الرابعة عصرًا إلى العاشرة مساء على مدى ثلاثة أيام، معرضًا متخصصًا في المنتجات التصديرية التركية؛ حيث يضم في جنباته على مساحة 7.000 متر مربع الكثيرَ من المنتجات التقنية الصناعية، ومنتجات الجمال والتنظيف، والمنتجات المنزلية والأثاث، ومنتجات التعبئة والتغليف، ومنتجات الأزياء/النسيج، والمنتجات الغذائية/الزراعية، ومواد البناء، والأدوية والمنتجات الطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
كما يجسّد المعرض، الذي يلقى دعمًا من اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فرصةً كبيرةً للتواصل مع الشركات والمصنّعين الأتراك، ووسيلةً فعالةً للتعرف على أحدث الاتجاهات والتحديات في الصناعة ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
وقال عادل بيليستر، رئيس مجلس الإدارة المنسق لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول ونائب رئيس جمعية المصدرين الأتراك، في تعليقه حول افتتاح معرض "ترك إكسبو 2023" أبوابه للزوار اليوم: "في إطار جهودنا الهادفة لتحسين العلاقات التجارية الثنائية مع المملكة العربية السعودية، نعمل للمرة الأولى على تنظيم معرض تجاري بمدينة الرياض تشارك فيه العلامات التجارية التركية فقط. ويسرنا هنا أن نجمع بين العلامات التجارية التركية والشركاء السعوديين المحتملين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتَوَقع في هذا الصدد إقامة العديد من اجتماعات الأعمال الثنائية على هامش المعرض، الذي أعرب عن أمله في أن يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، والتي بلغت 6.55 مليارات دولار في عام 2022م، وتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام هذا العام. وأكد بيليستير الرغبةَ في زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين؛ متمنيًا التوفيق والنجاح لكل العارضين والزوار، وأن يكون المعرض مثمرًا وناجحًا".
وبهذه المناسبة، دعت السكرتارية العامة لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول (IMMIB) المنظمة لمعرض "ترك إكسبو 2023" وشركة "كوزموس إيفنتس" المشاركة في تنظيمه، جميع المتخصصين في المملكة للتسجيل كزوار من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض: www.turkexpo.com.tr، والتسجيل في منصة: www.turkexpo.co، إذا كانوا يخططون للاجتماع بالعارضين الأتراك في المعرض.