بدأت اليوم.. تعرَّف على متطلبات وتفاصيل الرحلات الجوية إلى مونديال الدوحة

كشفت منصة "حاضرين" عن تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى مونديال قطر ابتداءً من اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، والتي تستمر حتى 23 من الشهر المقبل.
وأوضحت المنصة أن الرحلات الترددية اليومية متوافرة لنقل مشجعي كأس العالم بالطائرات يومياً من مطارات جدة والرياض والدمام حتى مطار الدوحة الدولي.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر، أن الرحلات التجارية تصل جميعها إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، ولا تحتاج سوى جواز السفر وبطاقة "هيا" والتوجّه إلى الصالة الدولية.
وحدّدت المنصة احتياجات الذهاب بالرحلات الجوية، منها بطاقة "هيا" الخاصة، وجواز السفر، وبطاقة صعود الطائرة.
وأكدت أنه لا يسمح للمسافرين عبر الرحلات الترددية اليومية بشحن الأمتعة، وأوضحت أنه للمقيمين في المملكة لغير الخليجيين يتطلب إقامة سارية المفعول وتأشيرة خروج وعودة، لافتة إلى وجود حالات استثنائية "السفر عبر المنافذ الجوية فقط" لمَن لا يحمل بطاقة هيا، بحسب الإجراءات المعتمدة لدى الجهات الرسمية في قطر.