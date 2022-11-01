بدأت اليوم.. تعرَّف على متطلبات وتفاصيل الرحلات الجوية إلى مونديال الدوحة

وأكدت أنه لا يسمح للمسافرين عبر الرحلات الترددية اليومية بشحن الأمتعة، وأوضحت أنه للمقيمين في المملكة لغير الخليجيين يتطلب إقامة سارية المفعول وتأشيرة خروج وعودة، لافتة إلى وجود حالات استثنائية "السفر عبر المنافذ الجوية فقط" لمَن لا يحمل بطاقة هيا، بحسب الإجراءات المعتمدة لدى الجهات الرسمية في قطر.