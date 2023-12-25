الجوائز مليون ريال.. "منشآت" و"هيئة الاتصالات" تعلنان الفائزين بالتحدّي الثالث لإنترنت الأشياء

وتأهل خلال التحدّي 15 فريقاً من الحلول المبتكرة، الذين جرى اختيارهم من بين أكثر من 1250 شخصاً من المسجلين، وحظيت الفرق المتأهلة بجلسات إرشادية مكثّفة قدّمها 18 مرشداً من خبراء مركز ذكاء وشركاء التمكين، في مجالات متنوعة تقنية وفنية، كما قدّمت لهم أكثر من 40 جلسة استشارية.