جامعة حائل ترسم خطتها المقبلة للدخول للتميز العالمي 2023

رسمت جامعة حائل لنفسها خط سير جديد لتسويق نفسها وأعمالها من أبحاث ودراسات وابتكارات، عالمياً منذ بداية ٢٠٢٣مستثمرة الإمكانات المادية والبشرية، التي وفرتها لها القيادة الرشيدة في ظل دعمها للتعليم العالي في المملكة.
وظهر توجه الجامعة ذلك بعد عقدها عدداً من المؤتمرات الدولية التي استضافت من خلالها ضيوفاً مختصين من خارج المملكة ولمن لهم باع ميداني ناجح في كافة المجالات.
وبدعم من رئيسها الدكتور راشد الشريف بدأت كل كلية من الكليات الـ ١٣بالجامعة بعقد مؤتمر دولي في تخصصها, تستضيف من خلاله الكوادر المتخصصة والعلماء والمهتمين والباحثين،الأمر الذي عكس دعماً لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس كنافذة من خلالها يلتقون بزملائهم في نفس التخصص أو الاهتمام, فيما عكس دعماً معنوياً وتشجيعياً للطلاب للاستفادة من خبرات الضيوف والتفاعل معهم والقدرة على التواصل المباشر مع ضيوف يستحيل الاستفادة المباشرة منهم دون تلك المؤتمرات التي تقيمها الجامعة.
فمن جانبها نظمت كلية العلوم بالجامعة خلال الفترة ١٤-١٦ / ٣ /٢٠٢٣م، المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية، والذي شهد مشاركة تسعةَ عشرَ متحدثًا من الخبراءِ والمتخصصينَ والأكاديميين لتغطيةِ خمسة محاورَ أساسيةٍ على مدار ثلاثة أيام تشمل التنوعَ الأحيائيّ وإدارةَ المواردِ الطبيعيةِ والتنمية المستدامة والاستثمار والسياحة والمحميات والمتنزهات الطبيعية في البيئاتِ الصحراويةِ، كما تم مشاركة خمسة وعشرين ملصقًا علميًّا على مدى يومين لمتخصصين وطلاب دراسات عليا من جامعة حائل وعدة جامعاتٍ سعوديةٍ.
كما استضافت الجامعة مؤتمر حائل للموجات فوق الصوتية، الذي نظمه تجمع المنطقة الصحي على مدى ثلاثة أيام من 19 فبراير 2023م في قاعة المؤتمرات بجامعة حائل.
كما نظمت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بالجامعة في 05 فبراير 2023م "المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها"، والذي تبادلت فيه الجامعة مع الضيوف أحدث البحوث العلمية والمستجدات في المجالات التقنية، كما تبنت الجامعة من خلاله شراكات مع باحثين من مؤسسات أكاديمية عالمية لنقل المعرفة والتجارب الإقليمية والعالمية في المجالات الرقمية والابتكارية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
ووقعت الجامعة على هامش المؤتمر أربع اتفاقيات تعاون بين جامعة حائل و"الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي"، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة "إنتل السعودية"، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع "سوفتويرايجي"، واتفاقية تعاون مع شركة "ريدهات أكاديمي".
وعقدت الجامعة ،المؤتمر السعودي الثاني لعلوم التمريض خلال الفترة 18-20 فبراير 2020م، والذي استهدف جميع تخصصات التمريض والعاملين في المنشآت الصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وناقش المؤتمر المستجدات الأخيرة في مجال تعليم التمريض والاستراتيجيات المستخدمة في عملية التعليم وتطوير المناهج واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التعليم والمحاكاة.
كما ناقش المؤتمر من خلال عدد كبير من الشخصيات المتخصصة في قطاع التمريض على مستوى العالم، آخر التطورات في مجال الممارسات الإكلينيكية المستخدمة في تعليم طلاب التمريض والممارسين الصحيين للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتقليل الأخطاء الطبية، كما تعمل الجامعة حالياً على عقد من المؤتمرات في باقي هذا العام 2023م.
يشار إلى أن جامعة حائل قد حصلت على عدة جوائز محلية وعالمية في مجال التقنية والصحة والإبداع والتميز، كما حصلت على اعتمادات أكاديمية متعددة.