جامعة حائل ترسم خطتها المقبلة للدخول للتميز العالمي 2023

فمن جانبها نظمت كلية العلوم بالجامعة خلال الفترة ١٤-١٦ / ٣ /٢٠٢٣م، المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية، والذي شهد مشاركة تسعةَ عشرَ متحدثًا من الخبراءِ والمتخصصينَ والأكاديميين لتغطيةِ خمسة محاورَ أساسيةٍ على مدار ثلاثة أيام تشمل التنوعَ الأحيائيّ وإدارةَ المواردِ الطبيعيةِ والتنمية المستدامة والاستثمار والسياحة والمحميات والمتنزهات الطبيعية في البيئاتِ الصحراويةِ، كما تم مشاركة خمسة وعشرين ملصقًا علميًّا على مدى يومين لمتخصصين وطلاب دراسات عليا من جامعة حائل وعدة جامعاتٍ سعوديةٍ.