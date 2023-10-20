الوطنية للإسكان تستمر في إقامة أنشطتها الترفيهية لملاك الضواحي بإطلاقها دوري خزام لكرة القدم بـ 22 فريقًا منافسًا

تستمر جهود الوطنية للإسكان NHC في تنفيذ برامجها الترفيهية والاجتماعية والرياضية في ضواحيها ومجتمعاتها، وذلك بإطلاقها دوري خزام لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 في ملعب شمس الديار الواقع في ضاحية خزام شمال الرياض، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها الشركة وفق خطط مجدولة تسير في خط زمني محدد طوال السنة، مثل الفعالية الترفيهية لمستفيدي ضاحية الجوهرة بجدة والتي استمرت لمدة 3 أيام، وفعالية ملتقى مجتمع السدن للرسم الإبداعي للأطفال بجدة.
حيث انطلق الدوري اليوم بتاريخ 20 أكتوبر وسيمتد على مدة 15 يومًا ضمن 22 فريقًا منافسًا من سكان الضاحية ويتكون على فئتين (الشباب – البراعم) وسيتضمن مباراتين يوميًا لكل مسار بنظام نقاط وخروج المغلوب، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جوائز وتكريم للاعبين والفرق الفائزة في النهائيات.
وجاء انطلاق الدوري من باب حرص الوطنية للإسكان على بناء بيئة سكنية متكاملة لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضًا تمتد إلى المساهمة في إنشاء وتفعيل أنشطة وممارسات تخلق فرص مميزة لتنمية المواهب الناشئة والشابّة وتطورها إضافةً إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين السكان
وللاطلاع على كافة انشطة الشركة المختلفة
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كما تمتد ضاحية خزام على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها قرابة 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبًا عصريًا للسكن.
الجدير بالذكر أن ضاحية خزام ستضم مشروع رياضي ضخم وهي "مدينة خزام الرياضية" التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 مترٍ مربعٍ، وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، ونادٍ رياضي رجالي، ونادٍ رياضي نسائي، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركز ترفيهي، ومركز صحي وممشى رياضي، بالإضافة إلى بلازا تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهي؛ ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة داخلها.