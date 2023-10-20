الوطنية للإسكان تستمر في إقامة أنشطتها الترفيهية لملاك الضواحي بإطلاقها دوري خزام لكرة القدم بـ 22 فريقًا منافسًا

وجاء انطلاق الدوري من باب حرص الوطنية للإسكان على بناء بيئة سكنية متكاملة لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضًا تمتد إلى المساهمة في إنشاء وتفعيل أنشطة وممارسات تخلق فرص مميزة لتنمية المواهب الناشئة والشابّة وتطورها إضافةً إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين السكان

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كما تمتد ضاحية خزام على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها قرابة 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبًا عصريًا للسكن.