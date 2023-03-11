أمين جازان: العَلَمُ السعودي رايةٌ للعزّ شامخةٌ لا تُنكّس.. يحقّ لنا الفخر به

رفع أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات أمانة منطقة جازان؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة اليوم الذي أقرَّ فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود العَلَم الوطني بشكله الذي نراه اليوم يرفرف خفّاقًا عاليًا.
ونوّه أمين جازان إلى مضامين الأمر الملكي الكريم باعتبار 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلم، باسم: "يوم العَلم".
وقال: إقرار هذا اليوم يأتي تجسيدًا لما توليه القيادة من اهتمام برمزيّته ودلالاته الوطنية المهمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، وبوصفه عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية منذ 300 عام من رحلة التطوير والبناء.
وأضاف الغزواني: العلم يمثّل شاهدًا على ما تحقّق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، واتخذ راية للعزّ شامخة لا تُنكّس، وأن هذا اليوم هو الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم، ويشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.
وأردف: استمرار هذا العطاء لأبناء الوطن جيلًا بعد آخر، يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة انطلاقًا من ثوابتها الدينية والإنسانية، في ظلّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي لها تطلُّعات كبيرة في إقامة دولة حديثة تستلهم المتغيرات العالمية، وتستشرف المستقبل برؤية 2030م التي وضع لبنتها وليُّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث تشهد المملكة تحولًا كبيرًا يرتكز على تحقيق وتعميق الأثر، وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات؛ ليقوم الوطن بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الضخمة التي تسهم في التقدم والتطوير في شتى المجالات.