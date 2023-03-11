أمين جازان: العَلَمُ السعودي رايةٌ للعزّ شامخةٌ لا تُنكّس.. يحقّ لنا الفخر به

وأردف: استمرار هذا العطاء لأبناء الوطن جيلًا بعد آخر، يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة انطلاقًا من ثوابتها الدينية والإنسانية، في ظلّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي لها تطلُّعات كبيرة في إقامة دولة حديثة تستلهم المتغيرات العالمية، وتستشرف المستقبل برؤية 2030م التي وضع لبنتها وليُّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث تشهد المملكة تحولًا كبيرًا يرتكز على تحقيق وتعميق الأثر، وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات؛ ليقوم الوطن بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الضخمة التي تسهم في التقدم والتطوير في شتى المجالات.