تركي آل الشيخ يختار الروائي عبدالله بن بخيت مستشارا ثقافياً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ونائباً لرئيس جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً

وعلى مدى أكثر من 30 عاماً قدم الكاتب السعودي مقالات يومية في عدد من الصحف تناول فيها الشأن العام والثقافي بالنقد. كما كان له العديد من الأعمال التلفزيونية التي تولى كتابتها وهي مسلسل هوامير الصحراء بأجزائه الخمسة، ومسلسل جرذان الصحراء، وعدد من الحلقات في المسلسل السعودي الشهير طاش ما طاش، إضافة إلى مسلسل يا وطني الذي عرض على شاشة التلفزيون السعودي.