من "وزاري G20".. "الإبراهيم" ينوّه بإعلان ولي العهد عن تأسيس "منظمة عالمية للمياه"

وأشار "الإبراهيم"؛ إلى تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث ستعمل كمنصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل، وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أهمية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالوصول إلى المياه.