"خبير أمن وسلامة": هذه هي أسباب حالات الغرق في الأوساط المائية

وأوضح "الشهري" أنه ليس كل من يجيد السباحة يكون مؤهلاً لإنقاذ غيره في حالة الغرق، حيث إن مهمة الإنقاذ مسؤولية لا تحتمل الخطأ، ومعظم حوادث الغرق تنحصر أسبابها في غفلة الأسرة والجهل بالمخاطر وتجاهل وسائل الأمان وإجراءات السلامة.