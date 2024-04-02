"السفارة الهندية" في الرياض تحذّر من فخ العناوين الإلكترونية والحسابات المزيّفة

وأكّدت السفارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنها ليست مرتبطة بأي حساباتٍ مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي أو عناوين بريد إلكتروني، وشدّدت على أهمية التحقّق من صحة أي اتصالٍ يُدعي أنه من السفارة.