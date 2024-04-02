"السفارة الهندية" في الرياض تحذّر من فخ العناوين الإلكترونية والحسابات المزيّفة

حذّرت سفارة الهند لدى الرياض من حسابات مزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريد إلكتروني مضللة، تستهدف تضليل الأفراد الراغبين في السفر والادعاء بترتيب سفرهم من السعودية إلى الهند مقابل مبلغ مالي.
وأكّدت السفارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنها ليست مرتبطة بأي حساباتٍ مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي أو عناوين بريد إلكتروني، وشدّدت على أهمية التحقّق من صحة أي اتصالٍ يُدعي أنه من السفارة.
كما نصحت السفارة بضرورة التأكّد من صحة عناوين البريد الإلكتروني للممثليات الهندية قبل اتخاذ أي إجراءات.