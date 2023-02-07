بتكلفة 220 مليون دولار .. توقيع عقود الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق

وأضاف أن المشروع يمثل فرصًا كبيرة لتبادل الطاقة مع جمهورية العراق خصوصًا في ظل زيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخصوصًا في فصل الصيف، وأيضًا زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات، كما يُسهم في تلبية جزءٍ من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة لها في جمهورية العراق، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في الجنوب العراقي، من خلال تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميجاوات.