عن القمة العربية في البحرين.. "أبو طالب": نريدها قمة القرارات لا التوصيات

وفي مقاله "نريدها قمة القرارات لا التوصيات" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبو طالب": "القمة العربية المنعقدة اليوم في البحرين يجب أن تكون قمة قرارات لا توصيات؛ لأن الأوضاع في أجزاء كثيرة من العالم العربي وصلت حدًّا كبيرًا من الخطورة التي ستهدد الجميع إذا استمرت على ما هي عليه، وبالتالي لن تفيد كثيرًا أي مخرجات للقمة حين تأتي في صيغة توصيات غير ملزمة، ليس ذلك فحسب وإنما ما يحدث في العالم من توترات حادة، سياسية واقتصادية وأمنية، واستقطابات ومنافسة شرسة على مناطق نفوذ وإعادة تموضع للقوى الكبرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كل ذلك أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًّا للكتلة العربية؛ ولذلك لن يكون مجديًا تكرار العبارات المعتادة في القمم السابقة بأننا نمر بمنعطفات ونواجه تحديات؛ لأننا الآن أمام أخطار حقيقية تتكاثر وتتفاقم بشكل سريع".