بمنح 10 ملايين ريال.. "هيفولوشن الخيرية" تدعم أول جيل من باحثي الشيخوخة السعوديين

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الدكتور محمود خان التزام المؤسسة بتحفيز مجال العمر الصحي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى توفير الدعم للباحثين السعوديين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة، مما يسهم في تطوير في مهاراتهم على نحو يحدث أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.