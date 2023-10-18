بمنح 10 ملايين ريال.. "هيفولوشن الخيرية" تدعم أول جيل من باحثي الشيخوخة السعوديين

اختارت مؤسسة هيفولوشن الخيرية -مؤسسة عالمية غير هادفة للربح والرائدة في مجال إطالة العمر الصحي- 11 باحثًا سعوديًا في مجال علوم الشيخوخة لتلقي منح لمدة عامين بقيمة قدرها 10 ملايين ريال، حيث سيتلقى كل باحث منحة قدرها 500.000 ريال، مما يجعل البرنامج أحد أكثر المبادرات تأثيرًا في مجال الشيخوخة في المملكة العربية السعودية.
وشملت قائمة الحاصلين على منح مؤسسة هيفولوشن لعام 2023 - 2024 العلماء التالية أسماؤهم:
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
1- الدكتور أنس عبدالرحمن "تحديد وتحقق العلامات الحيوية للشيخوخة البشرية باستخدام تقنية الميتابولومكس و الليبيدومكس".
“Identification and Validation of Metabolomic and Lipidomic Signatures of Aging in Human Disease Models: A Biomarker Discovery Study”
2- الدكتور أيوديل ألايا، "تطوير نظام نموذجي لتحديد المؤشرات الحيوية الجديدة للأنسجة الانتقائية للشيخوخة".
“Developing model system to identify new tissue-selective biomarkers of senescence”
3- الدكتور أحمد علي القحطاني، "الشيخوخة المناعية: محددات العيوب المرتبطة بالعمر في الاستجابة للعدوى".
Immunoageing: Determinants of age-related defects in response to infection”"
- مركز الملك عبدالله الدولي للأبحاث الطبية (KAIMRC)
4- الدكتورة منال العامري، "تحليل العناصر الوراثية للشيخوخة الصحية في المملكة العربية السعودية".
Towards sustainable research on gut microbiome and ageing in Saudi Arabia
5- الدكتور عبدالعزيز الدايل، "الشيخوخة وتقنية النانو: من أجل فهم أفضل لتفاعل جسيمات النانو مه خلايا الشيخوخة".
Aging and nanotechnology: for a better understanding of nanoparticles interaction with aged cells.
- جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (KSAU-HS)
6- الدكتورة مروة الدربويش، "نحو بحث مستدام حول مايكروبيوم الأمعاء والشيخوخة في المملكة العربية السعودية".
Towards sustainable research on gut microbiome and ageing in Saudi Arabia
7- الدكتور تليلي برهومي، "دور الخلايا التائية التنظيمية في شيخوخة الخلايا والأعضاء، ونظام الرينين المضاد والشيخوخة لدى الفئران المسنة".
Role of Treg cells in cell and organ senescence، renin-angiotensin system (RAS) and lifespan in elderly mice
- جامعة الطائف
8- الدكتور ماجد الحمراني، "الاستفادة من الترنسكريبتوميات المكانية لدراسة شيخوخة الكبد".
Leveraging Spatial Transcriptomics to Study Liver Aging
- جامعة المعرفة
9- الدكتور هاني القطاوي، "قصور وظائف المخ الناتج عن قلة النوم في الفئران المسنة ودور هرمون الأوكسيتوسين: الأدلة السلوكية والإدراكية والجزيئية".
Sleep deprivation-induced brain deficits in naturally aged rats and role of oxytocin: behavioral، cognitive، and molecular evidence.
- جامعة جازان
10- الدكتور علي حنبشي، "استخدام التعلم الآلي لتطوير مؤشرات حيوية لساعة الشيخوخة للسكان المحليين".
Applying Machine Learning to Develop Biomarkers for an Ageing Clock for Local Populations.
- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)
11- البروفيسور فاليريو أورلاندو، "دور الحمض النووي الريبي للعنصر المتكرر المرتبط بالكروماتين في ظهور الشيخوخة وتطورها".
Role of chromatin- associated repetive element RNAs in aging onset and progression
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الدكتور محمود خان التزام المؤسسة بتحفيز مجال العمر الصحي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى توفير الدعم للباحثين السعوديين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة، مما يسهم في تطوير في مهاراتهم على نحو يحدث أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأوضح المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أن التكريم من مؤسسة هيفولوشن يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في مجالات البحث غير الجديدة، خاصة في بيولوجيا الشيخوخة.
وقال: "إنه إنجاز كبير للمملكة العربية السعودية أن يكون لديها أول دفعة من الباحثين الذين يدرسون بيولوجيا الشيخوخة".
بدورها، عدّت الدكتورة مروة قاسم الدرويش -إحدى الفائزات- إطالة العمر الصحي مجال علمي ناشئ يمتلك القدرة على تحسين نوعية حياة الأشخاص بشكل كبير وتعزيز الشيخوخة الصحية.
وقالت: "سنتمكن من إجراء تحليلات شاملة متعددة الأوميكس للتحقق من بصمات الميكروبيوم في الأمعاء المرتبطة بالأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول بصحة جيدة، قد تؤدي هذه النتائج في المستقبل إلى تحديد أهداف علاجية لتعزيز الشيخوخة الصحية في المملكة العربية السعودية والعالم".
يُذكر أن برنامج المنح من مؤسسة هيفولوشن تلقى 120 طلبًا من الباحثين السعوديين.
وقد حققت مؤسسة هيفولوشن تقدمًا ملحوظًا، حيث قدمت أكثر من 750 مليون ريال لإعادة تشكيل وتسريع الاكتشافات والمساهمات الملموسة في مجال الشيخوخة الصحية.